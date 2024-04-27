Максим Кудрявцев назвал одну из причин запылённости воздуха в Новосибирске

Глава города считает, что в большом количестве пыли виноваты в большой степени стройки.

27 апреля во время субботника новый градоначальник рассказал о том, кто, по его мнению, несёт ответственность за пыль в воздухе.

«Причин пыли в городе много: это и качество смеси, которой посыпают дороги зимой, и машины, которые заезжают колёсами на газоны, и отсутствующие бордюры, и целый ряд других факторов. Это серьезная, ресурсная работа, будем к ней приступать», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

В своем телеграм-канале Максим Кудрявцев огласил результаты проверок, прошедших на новосибирских стройках. Сотрудники отраслевого департамента провели рейд по строительным площадкам, в ходе которого обращали внимание на наличие пунктов мойки колёс – строительная техника часто становится причиной грязи на дорогах. Обследовано 96 площадок, на 30 из них были выявлены нарушения. Особое внимание уделялось наличию пунктов мойки колёс, обязательных на стройках. На семи площадках они отсутствовали. С руководством компаний провели разъяснительные беседы. По информации департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, на сегодня все нарушения устранены.

«Этот вопрос поставил на особый контроль. Будем дальше наводить порядок» – пишет мэр в телеграм-канале.