Мэр Новосибирска Кудрявцев планирует перенять опыт Москвы в вопросах транспорта

Максим Кудрявцев хочет улучшить организацию транспорта в Новосибирске на примере Москвы.

На пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что планирует перенять опыт Москвы в вопросах организации транспорта города.

В связи с тем, что транспортная сеть НСО является крупнейшей за Уралом, зачастую возникают проблемы с пробками на дорогах.

По словам мэра, благодаря опыту в Москве, когда он был депутатом Госдумы РФ, Максим Кудрявцев понял, что транспортная сеть Москвы – это то, с чего стоит брать пример, так как у пассажиров есть представление, сколько времени тратится на езду.

Также в Москве развито и актуально передвижение на электричках — РЖД интегрировала пригородные электрички в сеть метрополитена.

Напомним, что в Новосибирске прошла инаугурация мэра Максима Кудрявцева.