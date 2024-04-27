Максим Кудрявцев вышел на субботник вместе с горожанами.

27 апреля новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил общегородской субботник.

К акции он присоединился в сквере Героев Донбасса в Октябрьском районе города.

«Мы сегодня здесь, делаем так, чтобы объект был более привлекательным. Ну и назначение очень важное — это «Сквер Героев Донбасса», дань уважения воинам, которые сейчас находятся на линии соприкосновения, прославляют русский и дух, и русское оружие, защищают национальные интересы», — сказал Кудрявцев.

Напомним, что новоизбранный мэр Новосибирска завел аккаунты в соцсетях.