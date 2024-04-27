Нацпроект преображает города: у жителей региона есть еще четыре дня для выбора объекта благоустройства

Сегодня, 27 апреля, жители региона в поддержку проекта провели субботники на территориях, участвующих во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Один из них прошел в сквере им. М. И. Калинина в Дзержинском районе Новосибирска. Участие в мероприятии принял заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов. «На сегодня за объекты благоустройства в Новосибирской области проголосовало рекордное число граждан – 300 тысяч человек. Отрадно, что сегодня в этот теплый, солнечный день жители вышли на субботники, чтобы привести в порядок территории, участвующие в голосовании. Объект – победитель голосования получит 100 млн рублей на реализацию из областного бюджета по решению Губернатора», – сообщил Сергей Глебов.



Участие в субботнике на территории сквера им. М. И. Калинина приняли также представители министерства ЖКХ и энергетики, районной администрации, местных ТОС, ветеранских организаций и школьники.



По проекту благоустройства, сквер имени занимает 2,7 га между улицами Театральной, Республиканской и 25 лет Октября. В центре находится старый фонтан, который давно не работает. Авторы проекта предлагают его демонтировать и организовать в этом месте пространство для мероприятий. По периметру зелёной зоны планируют проложить кольцевой маршрут для скандинавской ходьбы, дублирующий дорожки для пешеходов из тротуарной плитки. В обновлённом сквере появятся детская и спортивная площадки, место для дрессировки собак, скейт-парк. Ветхие тополя заменят мелколистными липами, на территории высадят черёмуху Маака, ели и яблони Недзвецкого.



Напомним, в этом году в Новосибирской области на голосование предложены 46 объектов в 23 городах и райцентрах. Победители будут благоустроены в 2025 году за счет федеральных и областных средств. Для самостоятельного участия в голосовании гражданам необходимо до 30 апреля зайти на портал 54.gorodsreda.ru, выбрать понравившийся проект благоустройства и проголосовать, авторизовавшись через портал Госуслуги. Принять участие в голосовании может любой гражданин старше 14 лет.



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