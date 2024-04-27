Новикомбанк наращивает цифровые форматы обслуживания

Представитель опорного банка Госкорпорации Ростех выступил на XIII Международной конференции «Мобильные финансы-2024», которая прошла в Москве. Эксперт рассказал о рыночных тенденциях в цифровизации, а также о диджитал-продуктах банка.

В своем выступлении Директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин отметил, что на сегодняшний день в банковских технологиях выделяется несколько основных направлений развития: цифровые продукты, автоматизация платежей (шаблоны, подписки, автоплатежи), альтернативные методы оплаты (QR-коды, Pay-сервисы) и партнерство с крупнейшими агрегаторами платежей.

Эксперт Новикомбанка отметил, что сегодня клиенты хотят получать все услуги по возможности дистанционно и максимально оперативно. Поэтому банк делает выбор в пользу цифровых и альтернативных каналов работы.

Одним из примеров является недавний запуск Новикомбанком нового продукта – цифровой карты. Теперь клиенты могут пользоваться всеми преимуществами карты Мир без физического носителя. Продукт пользуется популярностью: за первые недели с момента запуска около 4% открытых карт были цифровыми. Помимо этого, банк в короткие сроки реализовал функционал смены пин-кода через мобильное приложение или интернет-банк. С момента внедрения функцией уже воспользовались 3% клиентов.

«Новикомбанк не планирует останавливаться на достигнутом. Полным ходом идет тестирование цифрового рубля, внедряются технологии искусственного интеллекта, на подходе ряд значимых диджитал-проектов. Банк заинтересован в максимально быстром и удобном обслуживании клиентов. Эти цели для нас одни из главных», — отметил Евгений Гладилин.

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