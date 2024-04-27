Новоизбранный мэр Новосибирска Кудрявцев завел аккаунты в соцсетях

У мэра Новосибирска Кудрявцева появились аккаунты в социальных сетях.

26 апреля, в пятницу, в Новосибирске прошла инаугурация мэра Максима Кудрявцева. Он официально вступил в должность градоначальника.

После торжественного мероприятия Кудрявцев завел аккаунты в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

За активностью мэра в сети можно наблюдать по следующим ссылкам:

Телеграм-канал — https://t.me/kudryavtsevmaksim

«ВКонтакте»: https — //vk.com/kudryavtsevmaksim

«Одноклассники»: https — //ok.ru/group/70000006684560

Напомним, что мэр Новосибирска планирует перенять опыт Москвы в вопросах транспорта.