Новосибирские спасатели пришли на помощь рыжему коту-экстремалу

В Новосибирске кот застрял между рамой открытого на проветривание окна.

Как сообщает служба МАСС, в Новосибирске на улице Ясный Берег рыжий кот застрял между рамой открытого на проветривание окна. Как именно он туда забрался — неизвестно.

Спасатели помогли выбраться животному из ловушки.

«Спасатели МАСС быстро вызволили рыжего хулигана, а тот в благодарность дал погладить свой животик и немножко пошипел», — гласит пост.

Напомним, что в Новосибирске спасатели помогли женщине с ребенком — им угрожал родственник.