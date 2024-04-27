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общество

Новосибирские спасатели пришли на помощь рыжему коту-экстремалу

Фото: МАСС

В Новосибирске кот застрял между рамой открытого на проветривание окна.

Как сообщает служба МАСС, в Новосибирске на улице Ясный Берег рыжий кот застрял между рамой открытого на проветривание окна. Как именно он туда забрался — неизвестно.

Спасатели помогли выбраться животному из ловушки.

«Спасатели МАСС быстро вызволили рыжего хулигана, а тот в благодарность дал погладить свой животик и немножко пошипел», — гласит пост.

Напомним, что в Новосибирске спасатели помогли женщине с ребенком — им угрожал родственник.

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Нина Раневская
Журналист

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