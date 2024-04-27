Новосибирцам советуют по листьям березы выбирать сроки посева лука и морковки

Чтобы получить хороший урожай и не подвергнуть всходы заморозкам, нужно знать, когда точно высаживать семена овощей.

Когда лучше заняться посевами, VN.ru спросил у руководителя садового центра «Сияние» Натальи Иванцовой. Нужно ориентироваться на температуру почвы и листья березы, рябины и калины.

Если земля на глубине десяти сантиметров по утрам и вечерам прогрета до +5 градусов, то можно высаживать семена холодостойких культур, при +8 — умеренно холодостойкие. Если градусника для грунта нет, то его температуру можно безошибочно узнать по растениям.

«На черемуху не обращаем внимания, смотрим на березы. Если лист березы, рябины и калины начинает распускаться — это момент, когда можно уже что-то сеять и делать. Сейчас в конце апреля все еще стоит холодное, даже березовый сок еще не идет», — напомнила Иванцова.

Напомним, жители Новосибирска в мае начнут высаживать на участках морковь, свеклу и картофель.