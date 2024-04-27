Новый зал ожидания открыли на остановочной платформе Монолитная в Новосибирской области

Сегодня на остановочной платформе Монолитная Западно-Сибирской железной дороги в Искитиме Новосибирской области состоялась презентация обновленного зала ожидания для пассажиров.

Прежде пассажиры ожидали прибытия электропоездов в открытом помещении, построенном в 1986 году. Новый павильон – утепленное здание, в котором есть зал ожидания, билетные кассы и автоматы, в которых можно оформить билет на электропоезд.

Пассажиропоток на о.п. Монолитная составляет в среднем в сутки 1500 человек. Через остановочный пункт курсируют 6 пар пригородных поездов.

По словам пассажиров, главный плюс нового павильона в том, что теперь можно спокойно и комфортно ждать электричку вне зависимости от погоды.