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общество проиcшествия

S7 оштрафовали из-за нехватки мест на рейсе Новосибирск — Москва

Фото: S7 Airlines

Авиакомпанию S7 оштрафовали из-за нехватки мест в самолете из Новосибирска в Москву.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в январе 5 человек купили билет на рейс Новосибирск — Москва, но им не хватило мест в самолете. В результате чего авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Также генеральному директору АО «Авиакомпания «Сибирь» было внесено представление об устранении нарушений закона.

«Пассажиры доставлены в пункт назначения другими рейсами, им предоставлена материальная компенсация», — пишет пресс-служба.

Помимо этого, в отношении перевозчика возбудили дело об оказании населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно.

Напомним, что прокуратура проверяет незапланированный полет АН-2 над аэропортом Толмачево.

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Нина Раневская
Журналист

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