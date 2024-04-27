S7 оштрафовали из-за нехватки мест на рейсе Новосибирск — Москва

Авиакомпанию S7 оштрафовали из-за нехватки мест в самолете из Новосибирска в Москву.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в январе 5 человек купили билет на рейс Новосибирск — Москва, но им не хватило мест в самолете. В результате чего авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Также генеральному директору АО «Авиакомпания «Сибирь» было внесено представление об устранении нарушений закона.

«Пассажиры доставлены в пункт назначения другими рейсами, им предоставлена материальная компенсация», — пишет пресс-служба.

Помимо этого, в отношении перевозчика возбудили дело об оказании населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно.

Напомним, что прокуратура проверяет незапланированный полет АН-2 над аэропортом Толмачево.