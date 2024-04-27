Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное проведение специальной военной операции на Украине.

Бойцы «Запада» улучшили свои позиции и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Боровая. Противник потерял до 20 военнослужащих и два пикапа, гаубицу, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», радиолокационную станцию контрбатарейной.

Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и ударили по врагу в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка. Украина потеряла до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления коптерами. Также поражены гаубица Д-20, 122 мм орудие Д-30, буксируемая гаубица М102, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США и четыре полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике Украины в районах населенных пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское. ВСУ потеряли до 415 солдат, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 боевых бронированных машин, три гаубицы Д-30.

Бойцы «Востока» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Урожайное. Уничтожено до 105 военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы М777.

Группировки войск «Днепр» ударили по боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Республиканец и Червоный Маяк, лишив Украину до 35 военнослужащих, двух авто, гаубицы FH-70, трех 155 мм орудия М777, 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм буксируемой гаубицы М102.