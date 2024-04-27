Субботники, полная цыган «Газель» и опасные ежики: новости Новосибирска за 27 апреля

Сиб.фм подготовил очередной топ самых интересные новостей Новосибирской области за день — сегодня 27 апреля.

Сегодня новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил общегородской субботник. К акции он присоединился в сквере Героев Донбасса в Октябрьском районе города.

А на Михайловской набережной собрались около 50 человек — дружно они собрали полторы тонны мусора. В перерыве для них была организована полевая кухня.

На улице Титова новосибирцы заметили «Газель», на переднем сидении которой было сразу шесть человек, трое из которых — дети. Уточняется, что пассажиры — цыгане.

Ученые обнаружили вредоносных мух-сирфидов в Новосибирске, которые служат опылителями для многих растений. Некоторые из них могут подгрызть побеги малины, после чего куст погибает. Другие виды сирфидов могут уничтожить и весь урожай капусты из-за своих едких личинок.

На Академической улице горожане заметили двух южных ежей, которые выползли из зимней спячки. Специалисты отмечают, что встреча с милыми созданиями может быть опасна для людей, так как они переносчики клещей, поэтому гладить их нельзя.