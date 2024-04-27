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общество

У Кудрявцева есть план борьбы с пылью в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о причинах запыленности города и наметил план по борьбе с этим явлением.

Мэр отметил, что город — миллионник, но в других крупных муниципалитетах меньше пыли. По его мнению, для чистоты воздуха нужно посыпать зимой тротуары качественным крупным песком, уровень газонов опустить ниже уровня тротуаров, обязать владельцев строительных площадок качественно очищать технику, оперативно и масштабно наводить порядок на весенних улицах.

Максим Кудрявцев призвал сибиряков 27 апреля выйти на общегородской субботник.

Напомним, 26 апреля в новосибирском ГКЗ им. А.М. Каца прошла инаугурация нового мэра Максима Кудрявцева, в ходе которой он официально вступил на свою новую должность, произнес клятву, пообещав добросовестно выполнять свои обязанности, и получил удостоверение главы города.

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Галина Чебыкина
Журналист

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