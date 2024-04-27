Ученые из НГУ создали частицы для онкобольных

В Новосибирске специалисты создали частицы, которые могут помочь в лечении рака.

В Новосибирске специалисты из НГУ запатентовали технологию, с помощью которой можно получить наночастицы для лечения онкологии.

Они активируются ультрафиолетовым излучением вне организма, после чего вводятся на участок опухоли. Они могут оказывать воздействие на ее клетки в течение нескольких часов.

По словам ученых, частицы не уступают иностранным препаратам, а также имеют ряд преимуществ.

Размер наночастиц менее 20 нанометров, за счет этого они хорошо проникают в раковые клетки. Сам способ получения этих частиц недорогой, он может быть воспроизведен в России.

В будущем с помощью технологии можно создать целую линейку эффективных препаратов.

Напомним, что ученые из Новосибирска открыли новое семейство белков.