В Новосибирске более 1,5 тонн мусора собрали в ходе субботника на Михайловской набережной

Сегодня, 27 апреля, на Михайловской набережной Новосибирска состоялся Всероссийский субботник, в котором приняли участие представители бизнеса в сфере недвижимости.

Организаторами акции выступили мультифункциональный комплекс Freedom, платформа для брокеров Realt.One и агентство недвижимости «Все новые дома».

50 человек провели уборку в зеленой зоне Михайловской набережной в течение трех часов. В перерыве была организована полевая кухня для волонтеров. За время субботника удалось собрать 80 мешков мусора общей массой более 1,5 тонн.

Александр Свежинцев, директор направления Realt.One, отметил, что такие акции способствуют развитию социальной ответственности бизнеса и приносят пользу городу и его жителям.

Олег Губарьков, руководитель агентства недвижимости «Все новые дома», подчеркнул важность чистоты городских улиц и призвал каждого жителя принимать активное участие в поддержании комфортной городской среды.