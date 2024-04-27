В Новосибирске дачники заподозрили председателя НСТ в подделке документов

Председателя НСТ «Рябинка» в Новосибирске дачники обвиняют в незаконной выдаче ложных выписок из протоколов общих собраний.

Член дачного товарищества «Рябинка» Елена К. считает, что председатель собирается расприватизировать большую часть дачных участков, сообщает «АиФ-Новосибирск». Из-за этого многие могут лишиться земли, которая уйдет государству.

Дачу можно приватизировать до 2030 года. В земельном кодексе написано, что для этого важно не членство в сообществе, а распределение участков. Это должно быть отражено в протоколе общих собраний. В «Рябинке» 360 участков, большая часть приватизирована.

В феврале Елене стало известно, что председатель правления СНТ оспаривает оформление ее участка из-за того, что он, якобы не был распределен на общем собрании. По мнению председателя, женщина была только принята в члены «Рябинки», и никакой речи о распределении не было.

Но по закону «О введении в действие Земельного кодекса РФ», до 1 марта 2031 года члены НКО имеют право независимо от даты вступления в членство приобрести находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный участок без торгов в собственность бесплатно, если таковой земельный участок по решению общего собрания членов СНТ о распределении земельных участков между членами указанной некоммерческой организации земельный участок был распределен данному члену.

В 2022 году собеседнице издания выдали выписку из протокола общего собрания от 16.08.2014 года, в которой прописано, что она вступила в члены НСТ «Рябинка» и ей выделен участок №123. На основании этой выписки сибирячка оформила его в собственность. Председатель подает на женщину в суд о расприватизации участка. Она добавила, что остальные приватизированные территории тоже могут подлежать расприватизации. По ее мнению, председатель сообщества сама выдавала такие выписки, где все были зачислены в члены и им были распределены участки.

«При этом в протоколах информации об этом нет. В тот момент никто с протоколами не сверял, мы доверяли нашему председателю», — подчеркнула собеседница.

Председатель не хотела общаться с журналистами, однако свое мнение на эту ситуацию она все же высказала: идет прокурорская проверка о подделке документов и приобретении участка незаконным путем, сказала она.

«Она подделала выписку из протокола председателя, я являюсь председателем. Сейчас идет расследование. Всем людям я объяснила, кто нормальный поинтересовался, никакой шумихи, паники. Если вы ввяжитесь в эту канитель, то сначала надо разобраться полиции. У всех людей все законно приватизировано», — заявила собеседница.

Собеседница добавила, что уже предоставила правоохранительным органам свои образцы подписи для экспертизы. Она обвинила Елену в подделке своей подписи.

«Мы предполагаем, что деньги у нас расходуются направо и налево без согласования садоводами. Когда Елена запросила всю отчетность, председатель начала все эти суды», — заявила другая собеседница издания.

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