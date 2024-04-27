В Новосибирске и области на праздники будет похолодание и мокрый снег

В конце апреля в Новосибирской области ожидается теплая погода с температурой до плюс 17 градусов, однако в начале мая планируется резкое похолодание.

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Натальи Кичановой, 1 мая преимущественно ожидается без осадков. Скорость ветра будет юго-западной направленности от 2 до 7 м/с, днем усиление до 12 м/с. Ночью температуры будут колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, в дневные часы — от плюс 4 до плюс 9 градусов.

2 мая ожидается небольшое количество осадков в виде мокрого снега, днем — с дождем. Скорость ветра будет западной от 3 до 8 м/с с усилением до 13 м/с. В ночные часы ожидаются колебания температур от 0 до минус 5 градусов, днем — от плюс 5 до плюс 10 градусов.

Кичанова отметила, что до 5 мая не стоит ждать тепла, так как температурный фон останется примерно на уровне начала месяца. Устойчивое тепло, предположительно, вернется во второй половине мая, пока же будут продолжаться колебания температур.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появились вредоносные мухи-сирфиды.