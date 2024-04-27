В Новосибирске на Красном проспекте фура застряла под «мостом глупости»

Еще один большегруз застрял под железнодорожным мостом.

Очередной инцидент произошел 27 апреля на Красном проспекте, где большегруз застрял под железнодорожным мостом.

По данным очевидцев, водители фур продолжают игнорировать габариты своего транспорта, пытаясь проскочить под мостом.

В результате происшествия образовалась пробка на дороге, требующая ремонтных работ и отталкивания большегруза от моста. Также были восстановлены оборванные троллейбусные провода.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на «кольце ада» в Новосибирске из-за ДТП собралась огромная пробка.