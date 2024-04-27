В Новосибирске прокуратура заставили администрацию выдать матпомощь жителям подтопленных домов

В Новосибирской области администрацию заставили выдать материальную помощь жителям подтопленных домов.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в деревне Орловка Кыштовского района из-за паводка были подтоплены два дома, где проживали пять человек. После эвакуации жителям не предоставили никакую помощь.

В результате после проверки прокуратуры были выявлены множество нарушений и глава Кыштовского района получил представление.

После чего глава дал указание оказать материальную помощь жителям, попавшим в беду из-за паводка.

Напомним, что в Новосибирской области между селами в паводок смыло дорогу.