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В Новосибирске пропал 14-летний подросток с родинкой над левым глазом

Фото: «ЛизаАлерт»

В Новосибирске с 22 апреля ищут 14-летнего школьника.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» опубликовали информацию о том, что в Новосибирске пропал 14-летний Максим Иващенко.

Подросток вышел из дома 22 апреля и не вернулся.

Приметы: рост 166 см, нормального телосложения, обрит налысо, глаза голубые.

Он был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, в темно-синие штаны и серые берцы. С собой у Максима была сумка.

Из особых примет: родинка над левым глазом.

Напомним, что в Новосибирске заметили переполненную цыганами «Газель».

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Нина Раневская
Журналист

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