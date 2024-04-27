В Новосибирске спасатели помогли женщине с ребенком — им угрожал родственник

В Новосибирске спасатели помогли женщине с ребенком, которым угрожал буйный мужчина.

Как сообщает служба МАСС, в Новосибирске в Дзержинском районе в одной из квартир неадекватный парень угрожал своим родственникам. При этом дверь в помещение была заперта.

Спасатели прибыли на помощь и эвакуировали женщину 1975 года рождения с 13-летним ребенком через балкон второго этажа.

Неадекватного молодого человека 2003 года рождения передали психиатрической бригаде.

Напомним, что в Новосибирске спасатели помогли рабочему, который упал на стройке.