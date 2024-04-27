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проиcшествия

В Новосибирске водителя, отказавшегося снять тонировку, отправили в спецприемник

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

В Новосибирске водителя отправили в спецприемник за то, что он отказался снять тонировку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в Новосибирске водитель отказался снимать тонировку с передних стекол, в результате чего его на шесть суток поместили в спецприемник.

Во время специального рейда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Шевроле Тахо». Водитель отказался выполнять их требования, за что на него составили административный протокол.

27 апреля виновный предстал перед Калининским районным судом. Ведомство назначило мужчине наказание в виде административного ареста на 6 суток.

Напомним, что жители Новосибирска подали иск в суд на 50 тысяч рублей за укусы бездомных собак.

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Нина Раневская
Журналист

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