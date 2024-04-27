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В Новосибирске заметили переполненную цыганами «Газель»

Фото: телеграм-канале «АСТ-54 Black»

Новосибирцы заметили «Газель» с толпой цыган.

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» опубликовали фото, на которых видно, как в микроавтобусе «Газель» на переднем сиденье находятся около шести человек.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска.

«На улице Титова была замечена группа граждан в составе 6 человек на передних сидениях ГАЗели, при этом трое из них малолетние дети», — пишет автор.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают личность водителя.

Напомним, что в Новосибирске водителя, отказавшегося снять тонировку, отправили в спецприемник.

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Нина Раневская
Журналист

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