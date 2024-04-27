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В Толмачево задержали вахтовика, который курил в самолете

Фото: Сиб.фм

В новосибирском аэропорту задержали вахтовика, который курил в самолете.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО, в аэропорту Толмачево задержали мужчину, который летел на рейсе «Чита — Новосибирск».

Во время полета 32-летний мужчина курил в туалете. Почувствовав запах табака, бортпроводники сообщили о происшествии транспортным полицейским. Известно, что мужчина возвращался домой с вахты в Забайкалье.

По прилете на него составили административный протокол.

Напомним, что прокуратура проверяет незапланированный полет АН-2 над аэропортом Толмачево.

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Нина Раневская
Журналист

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