В Толмачево задержали вахтовика, который курил в самолете

В новосибирском аэропорту задержали вахтовика, который курил в самолете.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО, в аэропорту Толмачево задержали мужчину, который летел на рейсе «Чита — Новосибирск».

Во время полета 32-летний мужчина курил в туалете. Почувствовав запах табака, бортпроводники сообщили о происшествии транспортным полицейским. Известно, что мужчина возвращался домой с вахты в Забайкалье.

По прилете на него составили административный протокол.

Напомним, что прокуратура проверяет незапланированный полет АН-2 над аэропортом Толмачево.