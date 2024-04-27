Всероссийские соревнования по быстрым шахматам в регионе объединили международных гроссмейстеров и юных шахматистов

В регионе стартовали Всероссийские соревнования по быстрым шахматам «Мемориал Александра Семеновича Хасина» – этап «РАПИД Гран-При России». Более 170 участников со всей страны вступили сегодня в борьбу за шахматными досками – это представители Сибири и Дальнего Востока, регионы центральной части страны, также есть шахматист из Казахстана.





Среди участников – шесть международных гроссмейстеров, победители и призеры первенства России. За одной доской играют спортсмены разного рейтинга и возраста, все определяет жребий.



«Спортивная школа шахмат в нашем регионе является одной из сильнейших. Мы постоянно принимаем всероссийские соревнования, а шахматные школы и секции сегодня есть в каждом районе области. Наши спортсмены показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.





Данные соревнования носят не только важную спортивную задачу – определение кандидатов на участие в финале всероссийских соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» среди мужчин. Не менее важной задачей является увековечивание памяти заслуженного тренера России, международного арбитра, гроссмейстера Александра Хасина.



Среди участников есть ученики Александра Семеновича, в том числе международные гроссмейстеры из Новосибирска: Павел Малетин и Дмитрий Бочаров, а также международный гроссмейстер, тренер сборных команд Казахстана, Павел Коцур.



Федерация шахмат Новосибирской области проводит эти соревнования с помощью президентского гранта, на его средства будет приобретено шахматное оборудование.