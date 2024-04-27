Жительница Новосибирска пыталась скрыться от приставов через потайную дверь

Жительница Новосибирска отказалась выплачивать алименты на ребенка.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, в региональном центре приставы задержали мать. Она отказалась выплачивать алименты на содержание ребенка.
В результате отказа у 46-летней женщины накопился большой долг, было возбуждено уголовное дело. Также суд постановил принудительно доставить мать на судебное заседание.
Судебные приставы пришли в дом, где жила женщина. Она попросила время на сборы и ушла в соседнюю комнату. Жительница Новосибирска попыталась уйти через потайную дверь, которая оказалась за ковром, но на улице ее встретил судебный пристав и задержал.
Женщину приговорили к трем месяцам исправительных работ за неуплату алиментов.
Напомним, что в Новосибирске прокуратура заставили администрацию выдать матпомощь жителям подтопленных домов.