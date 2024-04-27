Жителя Тувы обвиняют в убийстве новосибирца — он задушил мужчину в новогодние каникулы

Житель Тувы обвиняется в убийстве новосибирца.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, в республике Тыва задержали 27-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве жителя Новосибирска.

По данным ведомства, в январе 2024 года в Кировском районе города в квартире нашли тело 41-летнего мужчины. Благодаря молекулярно-генетической экспертизе установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Тывы.

«Установлено, что 8 января 2024 года в одной из квартир в Кировском районе города Новосибирска в ходе возникшей ссоры гость задушил хозяина квартиры и скрылся с места преступления», — пишет пресс-служба.

Его задержали и этапировали в Новосибирск.

В данный момент он заключен под стражу.

Напомним, что 2 парня из Новосибирска получили по 17 лет тюрьмы за убийство и ограбление незнакомца.





