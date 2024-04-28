"До последнего диплома": в Новосибирске в июле закроют Новоколледж и Новошколу

Собственники трёх частных образовательных учреждений в Новосибирске – Новоколледжа, Новошколы и «Инотекста» — заявили о прекращении работы организаций.

О закрытии проекта рассказал директор Новоколледжа Юрий Лобанов. Вместе со скандально известным учебным заведением работу также прекратят Новошкола и школа иностранных языков «Инотекст». Собственники не видят смысла в дальнейшем ведении бизнеса.

«Мы строили самый продвинутый в России колледж современных городских индустрий, но оказалось, что в нынешних условиях делать это хорошо невозможно. А работать как-то средне мы не можем, потому что считаем это предательством самой педагогики. Образование — это не игра, в которую можно играть на минималках, — рассказал изданию «BFM-Новосибирск» Юрий Лобанов.

- В последний год вместо развития новых образовательных программ мы предпринимали бессмысленные попытки получить аккредитации, занимались многочисленными административными проверками, судами с Минобром Новосибирской области, переездами и многими другими делами, которыми мы не хотим и не можем заниматься в таком объеме. Мы спокойно могли бы продолжать работать в таком режиме технически и экономически, но наши ценности не позволяют нам работать только ради денег».

Директор Новоколледжа заявил, что учреждение будет работать до конца этого учебного года: учащиеся получат свой диплом, а новых абитуриентов учреждение уже набирать не будет. Как пояснил Юрий Лобанов: "лучше быстро сгореть, чем медленно угасать".

Напомним, с Новоколледжем в последние годы было связано очень много скандалов: соседствовать с частным учреждением не хотели жители многоэтажки. А сам экс-директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов* почти год назад был признан иноагентом.

*Сергей Чернышов 26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.