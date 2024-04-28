Коптеры будут охотиться на браконьеров в Новосибирской области

Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области для охотничьего контроля было куплено десять беспилотников.

«Данными средствами у нас сейчас оснащено пять оперативных групп инспекторского состава, которые работают во всех районах области. В весенний период с помощью БПЛА уже выявлено и зафиксировано более 50 нарушений обязательных требований, установленных правилами охоты. Применение квадрокоптеров будет продолжено для фиксации нарушений и в осенний период, а также в сезон охоты на копытных животных. В этих целях планируется закупить еще 10 единиц техники, а также обучить работе с ней государственных инспекторов министерства, осуществляющих охотничий надзор», — сказал начальник управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий регионального минприроды Семен Доплер.

Дроны существенно снижают время обследования территории, позволяют экономить топливо, делая работу более экологичной. Установив охотников, специалисты выезжают на место для проверки законности охоты и соблюдения правил охоты.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области коптеры ищут черных лесорубов и пожары в лесах.