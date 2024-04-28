Новосибирцев стали атаковать клещи с боррелиями Миамотои

В Новосибирске каждый десятый клещ заражён боррелиями Миамотои – укушенный такой особью человек почувствует другие симптомы, нежели укушенный носителем возбудителей болезни Лайма.

Учёным известны 54 вида боррелий. Ранее эпидемиологи делали акцент на двух из них. Сейчас широко распространяется ещё один, третий.

Последние исследования показали, что каждый десятый клещ заражён боррелиями Миамотои (Borrelia miyamotoi). У укушенного такой особью человека болезнь пойдёт по новому сценарию.

«По нашим данным, в Новосибирске и Новосибирской области Зараженность клещей боррелиями, которые вызывают болезнь Лайма (боррелиоз), составляет 29-33%, боррелиями, вызывающими новый боррелиоз Миамотои – 8-10%», – сообщила BFM-Новосибирск заведующая лабораторией молекулярной микробиологии института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Нина Тикунова.

«В терапии никаких отличий нет – все боррелиозы лечатся антибиотиками, – рассказала BFM-Новосибирск заведующая отделением городской инфекционной клинической больницы №1 Татьяна Бурмистрова.

– Называть этот боррелиоз новым не совсем правильно. Возбудитель и раньше был, просто сейчас его научились определять».

Читайте также на сайте Сиб.фм: в каких районах Новосибирска больше всего водится клещей, и сколько людей они уже покусали.