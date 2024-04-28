Новосибирцы могут понаблюдать за работой художницы

Жители и гости Новосибирска могут посетить выставку работ начинающей художницы Полины Сидоровой, а также посмотреть за процессом их создания.

О проекте «Комната художника», который реализовали в творческом пространстве «Арт Ель», рассказали в «ЧС Инфо». Посетить ее можно до 12 мая.

Полина родом из Якутии, заниматься искусством она начала два года назад. Ей нравится рисовать портреты.

«Это моя первая собственная экспозиция, раньше я участвовала только в коллективных проектах. Например, не так давно у нас в пространстве «Арт Ель», где я работаю, проводилась выставка по каллиграфии. Во время подготовки к открытию я познакомилась с ее участниками, и когда они узнали, что я тоже рисую, предложили мне к ним присоединиться и выставить свои работы», — рассказывает мастерица.

Все желающие могут посмотреть, как происходит создание самих работ.

Напомним, в Новосибирске продолжается конкурс детских рисунков «Мир глазами детей». Проявить себя может любой желающий в возрасте от 3 до 14 лет.