Под Новосибирском грузовик провалился под асфальт

Двумя колесами в асфальт 27 апреля ушла фура близ Новосибирска.

«Фура провалилась под асфальт возле «Сады гиганта» неподалеку от Кольцово. Наш подписчик, приславший материалы, предположил, что все произошло из-за перегруза», — пишу т в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Но в комментариях подписчики усомнились в том, что виноват перегруз. Они считают, что дорожное полотно не предназначено для большегрузов, потому и провалилось.

Ранее мы рассказывали, как на «кольце ада» в Новосибирске из-за ДТП собралась огромная пробка.