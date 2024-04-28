Специальная военная операция РФ на Украине продолжается — российские военнослужащие показывают успехи на всех направлениях.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка. Уничтожено до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Червонопоповка и Червоная Диброва. Потери противника составили свыше 70 боевиков, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовск. ВДВ сковывают врага на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку штурмовикам.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина. ВСУ лишились свыше 400 военнослужащих, двух боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, четырех автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии войск «Востока» нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка. Потери противника — до 60 военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. В районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная уничтожены склады боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса «С-300», одна зенитная самоходная установка «Gepard» производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.