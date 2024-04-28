В Новосибирской области отремонтируют 4 километра дороги «Сузун – Битки – Преображенка»

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области поделились планами по ремонту дорог этим летом.

В ведомстве сообщили, что в июне 2024 года начнётся ремонт автодороги «Сузун – Битки – Преображенка». Он будет производиться за счёт федеральных средств, выделенных по нацпроекту БКД.

Отремонтировать предстоит 4 километра дорожного полотна неподалёку от посёлка Первомайский в Искитимском районе региона. Перед этим должны пройти торги на Госзакупках.

«Подрядчику предстоит ликвидировать пучинообразования, отфрезеровать старое покрытие, уложить выравнивающий слой и полностью обновить асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, необходимо укрепить обочины, установить новые дорожные знаки и нанести разметку»,

— сообщает Минтранс.

Это не единственная дорога, которую предстоит отремонтировать в этом году. Вопрос по приведению дорог в порядок в самом Новосибирске взяли на контроль в прокуратуре.

Ремонт локально уже начал проводиться в городе. Так, сейчас частично перекрыто движение на левом берегу по улице Бородина – там идут работы.