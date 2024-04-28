В Новосибирской области запустили речные маршруты по ценам прошлого года

Навигацию по Оби запустили в воскресенье, 28 апреля.

Теплоход начал следовать по двум маршрутам: «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори». Об этом сообщили в пресс-службе Губернатора Новосибирской области.

Стоимость билета остается на уровне 2023 года. За 110 рублей можно доплыть до пристани «о. Кудряш», до «Седовой Заимки» — за 150 рублей, до «Тихих зорь» — за 90 рублей, до «Северо-Чемской» — за 50 рублей. Для детей предусмотрены билеты по 50% от установленного тарифа.

С 15 мая 2024 года маршрут «Речной вокзал – Седова Заимка» будет ходить три раза в неделю. По средам и воскресеньям теплоход отбывает в 8 утра и возвращается в 16 часов. По пятницам теплоход начинает движение в 19 часов и возвращается в субботу в 4 утра.

Маршрут «Речной вокзал – Тихие зори» имеет два оборотных рейса ежедневно. С понедельника по пятницу отправление в 6 и 20 часов, обратно в 7.30 и 20 часов. В выходные и праздничные дни с «Речного вокзала» теплоход отправляется в 8.30 и 11 часов, возвращается в 10 и 12.30 часов. До 15 мая изменения времени следует уточнять у перевозчика.

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