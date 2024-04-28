"Задолжал коллекторам": в Красноярске раскрыли зверское убийство спустя почти 10 лет

Жестокое убийство произошло в Красноярске в 2014 году – всё это время бывший коллега жертвы оставался на свободе.

Всё началось с того, что в одном из предприятий пропала грузовая машина с товаром. Её вскоре установили по геолокации, а внутри был обнаружен и труп самого экспедитора.

«В сейфе, куда водитель складывал наличные, полученные за сигареты, деньги отсутствовали»,

- рассказал «МК в Красноярске» бывший следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Иван Козырев.

Следователи описали вещдоки, но прошло более семи лет, когда на преступника удалось выйти. Выяснилось, что на более молодого коллегу совершил налёт 37-летний Артём. Мужчина знал весь маршрут, и выбрал безлюдное место, где напасть на Максима.

Примечательно, что убивший коллега задолжал коллекторам почти миллион рублей. Однако после того, как сейф был открыт, Артём был очень разочарован: в нём было всего 200 тысяч. Этого не хватило даже на оплату криминального долга. В итоге мужчина и вовсе пошёл по наклонной.

После 2021 года налётчик был задержан по случайному совпадению. В итоге суд назначил Артёму наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.