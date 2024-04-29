Появились подробности ДТП с автобусом в Новосибирской области

В ГИБДД Новосибирска рассказали о подробностях ДТП с пассажирским автобусом.

По данным пресс-службы ГИБДД по региону, в Мошковском районе Новосибирской области произошла авария с участием автобуса, где находилось 25 человек.

Уточняется, что мужчина управлял автомобилем Chevrolet Niva и двигался по автодороге Р-255 “Сибирь” со стороны Новосибирска.

“При проезде регулируемого перекрестка «Мошково — Белоярка» на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут № 115), который двигался по автодороге » Мошково — Белоярка» со стороны поселка Мошково в направлении села Ташара”, — сообщили в пресс-службе.

Во время ДТП пассажирка автобуса получила перелом ключицы, а водитель автомобиля сломал стопу.

Сейчас прокуратура Мошковского района начала проверку по данному происшествию.

Напомним, что в Новосибирске водитель сбил парня и девушку на электросамокате.