В Новосибирске дожди должны закончиться к 1 мая

Синоптики прогнозируют, что дожди в Новосибирске закончатся к 1 мая.

Во вторник, 30 апреля, в Новосибирске ночью будут идти дождь с мокрым снегом. Также в ночное время температура может опуститься до -5 градусов, а ночью поднимется до +10.

При этом в среду, 1 мая, дождей не будет. Ночью температура достигнет -6 градусов, а днем будет варьироваться от +4 до +9 градусов.

Также к концу недели столбик термометра может подняться до +19 градусов.

Напомним, что новосибирский агроном рассказала, когда сажать картошку, лук и чем обрабатывать землю.