В Новосибирске нашли подростка с родинкой над левым глазом

В Новосибирске нашли мальчика, который пропал 22 апреля.

Напомним, 22 апреля в Новосибирске пропал 14-летний подросток. Информация об этом появилась в группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Из особых примет: у школьника была родинка над левым глазом.

Недавно волонтеры опубликовали пост, в котором рассказали, что мальчика нашли живым.

«Найден, жив! Спасибо всем кто распространял информацию в сети и делал репосты», — гласит пост.

Напомним, что в Новосибирской области ищут 67-летнего пенсионера на красном тракторе.