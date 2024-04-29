В Новосибирске прокуратура начала проверку после схода тепловоза с железнодорожных путей

Прокуратура НСО начала проверку после схода тепловоза с рельс.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Новосибирской области транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода тепловоза с железнодорожных путей.

Ранее было известно, что рядом со станцией Каргат тепловоз сошел с рельс во время проведения маневренных работ на подъездных путях необщего пользования.

Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

Напомним, что появились подробности ДТП с автобусом под Новосибирской области.