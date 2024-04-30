В Минтрансе напомнили жителям Новосибирска правила пользования электросамокатами

В Минтрансе напомнили жителям Новосибирска, как правильно пользоваться электросамокатами.

В Новосибирской области начался сезон электросамокатов. Сейчас любителей такого вида транспорта появились в парках, скверах и на тротуарах.

Минтранс заявил, что этот вид относится к средствам индивидуальной мобильности. С 1 марта 2023 года он закреплен в Правилах дорожного движения.

Согласно правилам, максимальная скорость, до которой может разогнаться электросамокат, — 25 километров в час. Ездить на них лучше по велодорожке, а выезжать на проезжую часть с автомобилями запрещено.

Взять в аренду по правилам самокат можно с 18 лет. Если на пути встречается пешеходный переход, то с самоката обязательно нужно сойти.

Напомним, что в Новосибирске заметили закаляющегося мужчину на детской площадке.