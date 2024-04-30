В Новосибирской области на кладбище разрушили памятники

Неизвестные разрушили памятники на деревенском кладбище в Новосибирской области.

В группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» сообщили, что в селе Барлак в Мошковском районе Новосибирской области неизвестные разрушили памятники на кладбище.

«Сегодня ездили на кладбище в село Барлак Мошковского района. Там много поваленных и разбитых памятников, особенно возле дороги. Неизвестно сколько еще в глубине кладбища». — рассказали очевидцы.

В комментариях к посту многие возмущаются. Некоторые предполагают, что подобное могли сделать дети или подростки.

Напомним, что в страшное ДТП ночью попали подростки в Новосибирской области.