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общество

В Новосибирской области установили дорожный знак с ошибкой

Фото: телеграм-канал «АСТ-54»

В Новосибирской области на одном из дорожных знаков заметили ошибку.

В телеграм-канале «АСТ-54» опубликовали пост с жалобой на дорожный указатель в Новосибирской области.

На шоссе установлен знак, где название села Гусиный Брод в регионе написали с двумя «н», что является ошибкой.

Пост набрал более 55 тысяч просмотров. В комментариях предлагают проверить на грамотность причастных к изготовлению и установке знака. Есть и те, кто отнесся с пониманием и юмором к ситуации.

Напомним, что новосибирцев стали атаковать клещи с боррелиями Миамотои.

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Нина Раневская
Журналист

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