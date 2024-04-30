В Новосибирской области установили дорожный знак с ошибкой

В Новосибирской области на одном из дорожных знаков заметили ошибку.

В телеграм-канале «АСТ-54» опубликовали пост с жалобой на дорожный указатель в Новосибирской области.

На шоссе установлен знак, где название села Гусиный Брод в регионе написали с двумя «н», что является ошибкой.

Пост набрал более 55 тысяч просмотров. В комментариях предлагают проверить на грамотность причастных к изготовлению и установке знака. Есть и те, кто отнесся с пониманием и юмором к ситуации.

Напомним, что новосибирцев стали атаковать клещи с боррелиями Миамотои.