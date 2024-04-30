Жители Новосибирской области пожаловались на незаконный скотомогильник

О яме с внутренностями животных сообщили жители Новосибирской области.

По данным группы “ACT-54” в социальной сети “ВКонтакте”, опубликовали видео, которое сняли жители поселка Ленинский Новосибирской области.

На кадрах видно, как в глубокой яме лежат останки и внутренности животных, причем рядом с ними находятся и скважины для питьевой воды.

Местные жители бьют тревогу из-за того, что гниль и яды от останков может попасть к ним в организм через воду. Они уже обращались в администрацию Станционного сельсовета, но не получили ответа.

Напомним, что в Новосибирске снесут два кирпичных доме возле Монумента Славы.