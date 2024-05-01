Фильм «Сто лет тому вперед» стал лидером кинопроката в Новосибирске в апреле

В апреле в Новосибирске фильм «Сто лет тому вперед» стал лидером кинопроката. Также в тройке лидеров оказались российская сказка «Летучий корабль» и американская драма «Артур, ты король».

В российских регионах были определены лидеры апрельского кинопроката. Издание BFM-Новосибирска выясняло, какое кино предпочитают новосибирские зрители.

По сборам лидером апрельского рейтинга в регионе стал фантастический фильм «Сто лет тому вперед», основанный на повести Кира Булычева. Фильм появился на больших экранах 18 апреля и за 12 дней его посмотрели более 40 тысяч человек, собрав 17,4 млн рублей. На втором месте оказался «Летучий корабль», который был в прокате с марта. Его апрельские показатели в Новосибирске: более 31 тысячи зрителей и сборы в размере 10,6 млн рублей. Также в тройке лидеров оказался американский фильм «Артур, ты король» с более чем 7 тысячами зрителей и сборами в 2,9 млн рублей.

В общероссийском топе на первых двух позициях остаются российские фильмы — «Сто лет тому вперед» и «Летучий корабль», а на третьем месте — американский боевик «Падение империи».