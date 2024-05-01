На перевозки из Китая в Новосибирской области тарифы снизились до 4%

До 4% снизились тарифы на перевозки из Китая в Новосибирской области.

Как сообщает Infopro54, ссылаясь на агентство «Лонгмедиа» и данные биржи грузоперевозок ATI.SU, из-за уменьшения транзитных потоков из Китая в Новосибирской области наблюдается снижение тарифов на перевозки на 4%.

Объемы грузоперевозок по региону снизились из-за закрытия дорог на просушку.

Однако на 5% увеличился тариф на дальневосточном направлении.

Напомним, что сотрудники МЧС спасли 6 человек во время пожара на балконе в Новосибирске.