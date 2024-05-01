Новосибирцы проголосовали за благоустройство набережной на Северо-Чемском

Мэр Новосибирска Кудрявцев озвучил итоги голосования за объекты благоустройства.

Жители Новосибирска проголосовали за благоустройства набережной на Северо-Чемском. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Напомним, что голосование за территорию, которая будет благоустроена к 2025 году, началось 15 марта. За 1,5 месяца в этом импровизированном плебисците приняли участие более 230 тысяч горожан. Среди восьми предложенных объектов лидерами быстро стали набережная в Кировском районе и Парк Кирова в Ленинском районе, которые боролись за первенство до самого финала.

Со слов Кудрявцева, набережная на улице Саввы Кожевникова набрала более 64 тысяч голосов и стала победителем голосования. Парк имени Кирова получил поддержку около 61 тысячи жителей.

Благоустройство набережной обойдется региональному бюджету примерно в 100 миллионов рублей, и проект будет реализован начиная со следующего года.

«У города появится ещё одно уютное место для отдыха и прогулок», — отметил мэр.