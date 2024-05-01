Появился Лунный календарь для новосибирских дачников на май-2024

В следующем месяце новосибирские дачники начнут садить урожай.

Для получения обильного урожая в конце сезона многие дачники полагаются на агротехнику, погодные условия и Лунный календарь. АиФ-Новосибирск делится советами астрологов о том, в какие дни лучше всего сажать различные культуры.

Согласно Лунному календарю, овощные культуры рекомендуется сеять в следующие дни:

- томаты — 12, 13, 14, 25, 31 мая;

- огурцы — 12, 13, 14, 25, 31 мая;

- перец (горький, сладкий) — 12, 13, 25, 31 мая;

- лук на зелень (перо), лук-севок — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 мая;

- лук на репку, чеснок, хрен — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 мая;

- капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31 мая;

- баклажаны — 12, 13, 14, 25, 31 мая;

- кабачки, патиссоны, тыква — 12, 13, 14, 25, 31 мая;

- картофель, топинамбур — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 мая;

- земляника, клубника — 10, 11, 31 мая;

- горох, бобы, фасоль — 10, 11, 27 мая;

- редис, редька, дайкон — 12, 13, 17, 18, 27, 31 мая;

- морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 12, 13, 17, 18, 21 мая.

А цветы календарь рекомендует сеять в следующие дни: 10, 11, 17, 18, 19 мая.