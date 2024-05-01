Вооруженные Силы РФ за сутки сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на 1 мая 2024 года подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи, а также поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ и «Азова» в Харьковской и Луганской областях и ДНР.

В течение суток бойцы ВС РФ смогли отразить пять контратак формирований ВСУ в районах ЛНР и Харьковской области.

В районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики подразделения «Южной» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение по живой силе и технике ВСУ.

Противник потерял до 440 военных, а также лишился двух танков и двух автомобилей, боевой бронированной машины, гаубицы М-198 и Д-30, станции радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Востока» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах ДНР.

Потери ВСУ составили до сотни военных, два пикапа и две 155-мм гаубицы М777.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах.

Средствами ПВО сбиты 10 украинских беспилотников, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и две французские авиабомбы «Hammer». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.