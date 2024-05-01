Тарифы на перевозки из Китая в Новосибирской области снизились до 4%

Снижение тарифов на перевозки из Китая связано с уменьшением транзитных потоков.

Тарифы на перевозки из Китая в Новосибирскую область снизились на 4%. Это снижение связано с уменьшением транзитных потоков из Китая, что привело к изменению цен на доставку грузов. Об этом пишет Infopro54 со ссылкой на агентство "Лонгмедиа" и данные биржи грузоперевозок ATI.SU.

Согласно опубликованным данным, за последние четыре месяца тарифы снизились на 2,5-4%, в зависимости от конкретного региона доставки. Объемы грузоперевозок в Новосибирской области также уменьшились из-за закрытия некоторых дорог на просушку. Однако спрос на автомобильные грузоперевозки в регионе растет, в том числе из-за ограничения количества квот на контейнерные поезда.

С другой стороны, тариф на дальневосточном направлении увеличился на 5% из-за сохранения сниженной квоты на контейнерные поезда, следующие через Новосибирскую область в Дальний Восток из различных регионов России.